Novo Hamburgo é eliminado da Copa do Brasil pelo STJD

Classificado dentro de campo, o Novo Hamburgo foi eliminado da Copa do Brasil nesta sexta-feira por decisão da 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O tribunal entendeu que a equipe gaúcha escalou o meia Preto de forma irregular na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o ABC-RN, no dia 30 de julho. Com a decisão, a equipe potiguar avança às oitavas, mas ainda cabe recurso.

Preto havia sido punido com dois jogos de suspensão pelo STJD e havia ficado de fora do jogo de volta contra o J.Malucelli, em maio, e da partida de ida contra o ABC-RN. No entanto, o jogador estava sem contrato em vigor quando da realização da partida contra o clube potiguar - o novo vínculo passou a valer apenas no dia seguinte ao jogo. No entendimento do tribunal, a segunda partida não encerrou a punição. A decisão foi unânime.

Agora, o Novo Hamburgo deverá levar o caso ao Pleno do STJD. A decisão final ainda não tem data para ser julgada.