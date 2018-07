Novo Hamburgo elimina Joinville na Copa do Brasil

SÃO PAULO - A Copa do Brasil teve duas partidas na noite desta terça-feira. O Novo Hamburgo empatou por 2 a 2 fora de casa e eliminou o Joinville, garantindo classificação para a segunda fase. E Paraná e Ponte Preta abriram o confronto com uma igualdade de 1 a 1 em Curitiba, adiando a definição da vaga para o jogo de volta em Campinas.

Depois de ter perdido o primeiro jogo no interior gaúcho por 1 a 0, o Joinville atuou em casa nesta terça-feira, mas não conseguiu reverter a situação. Com o empate por 2 a 2 em Santa Catarina, o Novo Hamburgo ficou com a vaga e agora espera a definição de seu próximo adversário, Vitória ou J. Malucelli.

Já pela segunda fase da competição, a Ponte Preta foi até Curitiba nesta terça-feira e arrancou um empate de 1 a 1 no Estádio Durival Britto. Agora, volta a enfrentar o Paraná no jogo de volta, marcado para acontecer no dia 6 de maio, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, para ver quem ficará com a vaga.