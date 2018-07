Novo Hamburgo tem recurso negado e ABC pega Vasco O pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) rejeitou nesta quarta-feira o recurso do Novo Hamburgo por sua exclusão da Copa do Brasil, graças à escalação de um jogador de maneira irregular. Com isso, o ABC foi confirmado nas oitavas de final da competição e enfrentará o Vasco em jogos que acontecem quarta que vem, no Rio, e dia 3 de setembro, em Natal.