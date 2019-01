Novo Hamburgo x Grêmio: onde assistir ao vivo a partida pelo Gaúchão

Novo Hamburgo e Grêmio estreiam no Campeonato Gaúcho neste domingo, às 17h, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, com expectativas bem distintas na competição.

Novo Hamburgo x Grêmio terá transmissão da TV Globo (Rio Grande do Sul) e pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. O Novo Hamburgo já surpreendeu o estado quando foi campeão em 2017. Hoje, sua cara mais conhecida é o técnico Bolívar, que foi campeão da Libertadores pelo Internacional em 2010. A ideia do clube é tentar chegar longe novamente e apagar a péssima imagem deixada no ano passado, quando se salvou do rebaixamento na última rodada.

O Grêmio decidiu abandonar sua ideia inicial, que era utilizar um time sub-23 nas primeiras rodadas, para evitar o susto do ano passado, quando o time chegou até a ficar ameaçado de rebaixamento e foi preciso a entrada do time principal na competição para a equipe se reabilitar e em uma incrível arrancada, acabar sendo campeão. O técnico Renato Gaúcho vai comandar o time desde o início com seu elenco principal, mas assim como tantos clubes grandes, deve fazer rodízio entre seus jogadores mais importantes.

Ao contrário de outros estaduais, o Campeonato Gaúcho é disputado em apenas um grupo. Disputarão o torneio os seguintes times: Aimoré, Avenida, Brasil de Pelotas, Caxias, Grêmio, Inter, Juventude, Novo Hamburgo, Pelotas, São José, São Luiz e Veranópolis.

Veja os jogos da primeira rodada do Campeonato Gaúcho

Sábado

19h Veranópolis x Avenida

19h Brasil de Pelotas x Caxias

Domingo

17h Pelotas x Juventude

17h Grêmio x Novo Hamburgo

18h Aimoré x São José

19h São Luiz x Internacional