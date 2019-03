Novo Hamburgo x Internacional: onde assistir ao vivo ao jogo do Gaúcho

O Internacional inicia sua caminhada nas quartas de final do Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo, às 19h (horário de Brasília), no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O jogo de volta está marcado para ser realizado na quarta-feira, no Beira-Rio.

Novo Hamburgo x Internacional terá transmissão do canal Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. Na primeira fase, o Internacional ficou na segunda colocação, com 22 pontos, enquanto o Novo Hamburgo acabou na sétima colocação, com 15.

Curiosamente, Internacional e Novo Hamburgo se enfrentaram na última rodada do Estadual e o Colorado venceu por 2 a 0. Ainda neste sábado, outro duelo pelas quartas acontecerá a partir das 21h e será entre São José e São Luiz.

No domingo, Juventude x Grêmio e Aimoré x Caxias completam os jogos de ida do Estadual. O vencedor do duelo entre Novo Hamburgo x Inter enfrentará o classificado entre Aimoré x Caxias.