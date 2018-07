Novo horário agrada CBF e Brasileirão terá 2 jogos às 11h por rodada

Satisfeita com o novo horário dos jogos do Brasileirão, a CBF anunciou nesta segunda-feira que agendará mais partidas para as 11 horas de domingo. A partir da 14ª rodada, cada fim de semana terá dois jogos neste horário, que estreou na competição neste ano.

De acordo com a CBF, a mudança se deve ao sucesso do novo horário. "Após um período de testes, verificamos que a medida teve uma resposta extremamente positiva. Os torcedores mostraram que a aprovação é grande e os clubes aderiram a essa novidade. Por isso, aumentamos a quantidade de partidas", explicou Manoel Flores, diretor de competições da CBF.

Por enquanto, estão agendados dois jogos às 11 horas somente na 14ª e na 15ª rodadas. Com a mudança, a 14ª terá Flamengo x Grêmio no novo horário, assim como já tinha Atlético-PR x Chapecoense. Inicialmente, a partida entre cariocas e gaúchos estava agendada para as 21 horas do dia 18 de julho, sábado. Agora será disputada na manhã do dia 19, no Maracanã.

Na 15ª rodada, a novidade foi a antecipação de Santos x Joinville para a manhã de domingo, dia 26 de julho. O duelo estava marcado para as 18h30 do mesmo dia, na Vila Belmiro, em Santos. Chapecoense x Fluminense já estavam agendados para as 11 horas do dia 26, na Arena Condá, em Chapecó.