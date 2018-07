Novo julgamento de Dudu, do Palmeiras, é marcado pelo TJD

O Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol marcou para segunda-feira o julgamento do recurso à suspensão de 180 dias do atacante Dudu, do Palmeiras, que foi inicialmente suspenso por ter dado um empurrão no árbitro Guilherme Ceretta de Lima, na final do Campeonato Paulista. O jogador tem atuado sob efeito suspensivo.

Até conseguir a liberação, Dudu cumpriu três jogos de suspensão. O novo julgamento tinha sido marcado para o último mês, mas foi adiado a pedido do Palmeiras. O desafio do departamento jurídico do clube é desqualificar o artigo que causou a pena de 180 dias. O Palmeiras tenta mudar “agressão ao árbitro” para “ato hostil”. Assim, a pena do atacante cairá para números de partidas e a punição será cumprida apenas no Paulistão do ano que vem.

Mesmo que não consiga a mudança no tipo de agressão, o Palmeiras ainda poderá fazer uma última tentativa nos tribunais, que é recorrer ao pleno do STJD. O atacante pode atuar normalmente no domingo, coincidentemente no clássico com o mesmo Santos, adversário da decisão do Estadual. Até quarta-feira, o clube havia vendido 27 mil ingressos.