Novo lateral do Palmeiras diz que gosta de atacar Novo reforço do Palmeiras, o lateral-direito Paulo Henrique foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira e, como vinha treinando normalmente no Paraná, pode estrear já no domingo, contra o Botafogo, na rodada de abertura do Brasileirão. Em sua entrevista coletiva, o jogador de 21 anos mandou um recado para quem ainda não o conhece: seu ponto forte é o apoio ao ataque.