'Novo Marquinhos' abriu mão de agente de Ibrahimovic para ficar no Corinthians

O zagueiro Léo Santos será uma das novidades do Corinthians para enfrentar a Chapecoense, nesta quarta-feira, na Arena Condá, em Chapecó. Substituto de Balbuena, machucado, o garoto de 18 anos é apontado como um das grandes promessas da base do clube e comparado com Marquinhos, que teve início de carreira parecido, até ir jogar no Paris Saint-Germain.

Um fato curioso é que Léo Santos por pouco não foi embora cedo, como aconteceu com Marquinhos. Ele era agenciado por Mino Raiola, que representa, dentre outros, Ibrahimovic, Pogba, Balotelli e Lukaku. Em maio, iniciaram as conversas para tratar sobre sua renovação de contrato e o acordo ficou emperrado, pois o empresário queria uma maior valorização em relação ao que o Corinthians estava oferecendo.

Raiola ameaçou tirar o jovem do Corinthians, então Léo Santos decidiu romper com o agente e assinou com Giuliano Bertolucci, que representa os brasileiros Alexandre Pato, Oscar, Willian, Ramires, David Luiz, entre outros atletas espalhados pelo mundo.

Com novo agente, as negociações voltaram a fluir e Léo Santos renovou contrato até setembro de 2020. O Corinthians detém 70% de seus direitos federativos e não cogita negociá-lo tão cedo. A ideia é prepará-lo para ele ser titular ou ter mais oportunidades de jogar no ano que vem.

Léo Santos é tratado com carinho desde os tempos de Tite, que chegou até a convocar o menino recentemente para um período de treinos com a seleção brasileira principal, para completar algumas atividades que ocorreram em São Paulo. Léo, inclusive, passou por diversas seleções brasileiras de base.

Nesta quarta-feira, ele será titular ao lado de outro jovem. Pedro Henrique, de 21 anos. Os dois, inclusive, têm boas chances de serem mantidos para o confronto com o Atlético-GO, sábado, na Arena Corinthians, já que Balbuena e Pablo dificilmente terão condições de jogo.