Novo Mundial de Clubes será chamado "Super24" e é adiado para 2022, diz jornal

A Fifa irá adiar em um ano a edição de seu novo Mundial de Clubes. A entidade máxima do futebol internacional decidiu que a competição, prevista para acontecer em junho de 2021, na China, acontecerá, agora em junho de 2022, cinco meses antes da Copa do Mundo do Catar. As informação são do jornal espanhol As.

Apesar de a Fifa não ter confirmado as informações, a publicação diz que a organização já tomou a decisão e que ela será oficializada em breve. A entidade também discutiu o adiamento do evento para 2021 e 2023, mas optaram pela data intermediária, 2022.

A decisão está diretamente ligada ao adiamento da Eurocopa e da Copa América, que estavam previstas para acontecer entre junho e julho deste ano, mas que foram colocadas numa data concomitante à realização do Mundial de Clubes, em 2021, por conta da pandemia da covid-19.

De acordo com o periódico, o torneio deixará de se chamar Mundial de Clubes e será nomeado de "Super24", já que contará com a participação de 24 equipes. A periodicidade da competição também sofrerá alterações. Ao invés de acontecer anualmente, agora será realizado de quatro em quatro anos.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, acredita que o evento terá capacidade de se tornar uma grande atração, pois contará com as principais equipes do mundo. Nos novos moldes, está previsto que participem os campeões continentais das últimas quatro temporadas.