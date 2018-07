Novo Palmeiras tem o primeiro teste no ano contra time de Cuca

O torcedor do Palmeiras poderá matar um pouco da curiosidade e ansiedade de ver em campo um novo time. A equipe terá o primeiro desafio do ano neste sábado, mas ainda longe de ter sua força máxima. O Alviverde enfrenta o Shandong Luneng, da China, às 17h, no Allianz Parque com uma parte das novidades que o torcedor poderá ver ao longo da temporada. A tendência é que seis titulares estejam em campo e outros podem entrar no decorrer do jogo.

Com apenas dez dias de pré-temporada, os jogadores ainda estão longe da boa forma física e isso, inclusive, foi levado em consideração pelo técnico Oswaldo de Oliveira para escalar o time. Tanto que sua ideia é levar em campo os jogadores que estavam no elenco quando ele chegou e deve repetir o feito para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Grêmio Osasco Audax, dia 31.

"A partir do dia que recebemos o grupo, eu passei a trabalhar com eles visando o Paulista e sabia que nesse período iríamos receber novos jogadores. Desses que chegaram, não vamos poder contar com eles na primeira partida e, talvez na segunda. Como fiz essa previsão, vou focar nessa equipe que vocês estão vendo treinar", explicou Oswaldo.

Assim, a primeira escalação do ano ainda terá um resquício do ano passado, mas será bem diferente da que o torcedor está ansioso para ver. Dos reforços, estarão em campo o lateral-direito Lucas, o zagueiro Vitor Hugo, o lateral-esquerdo Zé Roberto, os volantes Gabriel e Amaral e o atacante Leandro Pereira. Completam a lista, Fernando Prass, Tobio, Allione e Mendieta, que estavam ano passado, e Maikon Leite, retornando de empréstimo após passagem pelo Atlas-MEX.

A presença de Zé Roberto na lateral não é um “quebra-galho”. Oswaldo de Oliveira pretende contar com o experiente jogador nesta posição e não no meio de campo, como a maioria dos torcedores imaginavam. "Ele foi considerado o melhor lateral-esquerdo do último Brasileiro e isso não foi à toa. Claro que eu posso colocá-lo no meio, se houver necessidade, mas a ideia é ele na lateral mesmo", avisou o treinador.

A diretoria vai aproveitar o fato do estádio do Palmeiras estar lotado para apresentar mais duas contratações. Os atacantes Dudu e Kelvin serão apresentados para a torcida e darão uma entrevista coletiva antes da bola rola. O convidado da festa, o time chinês, não deve apresentar grandes esforços. A equipe comandada pelo técnico Cuca se reapresentou na última segunda-feira com o desfalque de oito jogadores que estão com a seleção chinesa e ainda muitos jogadores estão fora de forma.

A equipe conta com três jogadores brasileiros e ambos devem atuar por alguns minutos. O principal deles é o ex-palmeirense Vagner Love. Outro conhecido do torcedor paulista é Aloisio, ex-São Paulo. A lista é completada com o volante Júnior Urso, que atuou no Coritiba. Um quarto jogador também identificado com o público brasileiro é o meia argentino Walter Montillo.