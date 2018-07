Novo período de inscrições para voluntariado na Copa atrai 12 mil

SÃO PAULO - O Programa de Voluntários da Copa de 2014, reaberto há apenas três dias, já atraiu mais de 12,5 mil inscrições, segundo informou a Fifa em seu site. Para se candidatar, basta entrar no site da Fifa. São aptos ao programa de voluntariado qualquer pessoa acima de 18 anos completos em março de 2014. É preciso ter disponibilidade para trabalhar pelo menos 9 horas por dia, e durante 25 dias durante a Copa (de 12 de maio a 18 de julho). O processo de recrutamento, avisa a entidade, pode ser encerrado a qualquer momento após 24 de setembro.

Como todo o processo de inscrição é feito pela internet, não são apenas os brasileiros que podem tentar uma vaga para participar do torneio. Dentre as inscrições feitas no exterior, a Colômbia lidera com o maior número de candidatos - até a manhã desta quinta-feira, eram 240 pessoas. Os russos, que vão receber a Copa em 2018, aparecem em segundo lugar, com 113 candidatos. México (112), EUA (94), Peru (79) e Argentina (75) aparecem na sequência.

No Brasil, o Estado com o maior número de candidatos é o Rio, com 2.318 inscrições. São Paulo está em segundo lugar, com 1.885 candidatos, seguido por Ceará (1.171), Distrito Federal (909) e Minas Gerais (892). Os candidatos passarão por várias etapas de seleção. Haverá dinâmicas de grupo presenciais, treinamento online, entrevistas individuais, testes de inglês e treinamento específico, que será realizado perto da data de início do Mundial. Na inscrição, é possível selecionar a área de preferência de atuação e a cidade em que o candidato quer se alocar. A Fifa, porém, não garante atender essas solicitações no ato de inscrição.