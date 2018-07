Novo presidente acompanha treino secreto do Grêmio

Sem muito tempo para trabalhar com a equipe antes do jogo de quarta-feira contra Figueirense, em Porto Alegre, o técnico Luiz Felipe Scolari resolveu inovar e fazer um treino secreto nesta segunda-feira, já na reapresentação da equipe. Cerca de 45 minutos da atividade no gramado principal do Olímpico aconteceram com os portões fechados para a imprensa.

Depois, quando os veículos de comunicação tiveram acesso aos trabalhos, os jogadores que enfrentaram o Goiás no sábado já estavam quase todos no vestiário. Entre os que faziam trabalho no gramado estavam Dudu e Barcos, que não jogaram no sábado por cumprirem suspensão automática.

O zagueiro Rhodolfo, que está retornando de lesão, ficou sob os cuidados do fisioterapeuta Henrique Valente. Já o goleiro Marcelo Grohe, que sentiu-se mal durante o jogo contra o Goiás, está completamente recuperado.

O treino, comandado pelo técnico Felipão, foi acompanhado de perto por Romildo Bolzan Junior, que no sábado foi eleito novo presidente do Grêmio. Candidato da situação, apoiado pelo atual presidente Fabio Koff, Romildo Bolzan teve 6.398 votos (71,4%), contra 2.557 (28,6%) de Homero Bellini. Nem 10 mil gremistas apareceram para votar.

Romildo vai continuar o trabalho que já vem sendo feito à frente do Grêmio. Ele terá Koff, de 83 anos, com o vice de futebol. Duda Kroeff, que comandou o clube entre 2009 e 2010, deverá ser diretor de futebol.