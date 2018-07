Novo presidente da Lusa encontrará dívida de R$ 10 mi

SÃO PAULO - O rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro não será o único problema do novo presidente da Portuguesa, Ilídio Lico. Quando assumir o cargo oficialmente, na próxima quinta-feira, o novo mandatário já terá de buscar soluções para uma a herança deixada pelo antecessor Manuel da Lupa: uma dívida a curto prazo de R$ 10 milhões.

Os valores são referentes aos mais variados tipos de dívidas contraídas pelo clube, entre os quais salários atrasados, empréstimos bancários, pagamentos de fornecedores e até as contas de água e de luz. Tudo deveria ser pago, no máximo, até esta terça-feira, último dia do ano.

O próprio vice-presidente jurídico de Lico, Orlando Cordeiro de Barros, se assustou com o cenário encontrado. O dirigente, contudo, tentou manter uma postura otimista e garante que nova diretoria pagará os débitos. "Vamos honrar as obrigações. Não posso precisar como e quando, mas vamos pensar em estratégias", afirmou.

Estima-se que a nova diretoria vá assumir a Lusa com uma dívida total beirando os R$ 120 milhões. Deste montante, R$ 40 milhões referentes a empréstimos feitos pelo Banco Banif. Além disso, o clube ainda deve contar com um prejuízo de quase R$ 40 milhões pela queda à Série B, considerando a perda das cotas de TV e patrocinadores.