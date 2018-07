Novo presidente do Botafogo quer reintegrar afastados

O recém-eleito presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira assumiu o posto nesta quarta-feira e uma de suas primeiras ações no clube é a tentativa de reintegrar Emerson, Bolívar, Julio César e Edílson ao elenco para salvar o time do rebaixamento provável.

Considerados os principais jogadores do grupo alvinegro na temporada, os quatro foram encostados pelo mandatário anterior, Maurício Assumpção, e desde então o técnico Vagner Mancini tem sofrido com a carência de peças na equipe.

Após o fim da apuração do pleito realizado na terça-feira, Pereira falou sobre o caso. "Ainda não sei se eles têm contrato. A ideia é reintegrá-los ao grupo. Temos dois jogos decisivos e vamos fazer de tudo para evitar o rebaixamento. Vou fazer o possível para contar com a ajuda dos quatro."

Porém, parte do plano de Pereira não será possível porque o lateral Edílson e o zagueiro Bolívar já encerraram seu vínculo com o Botafogo. Emerson e Julio Cesar, por outro lado, ainda estão definindo suas situações. Uma notícia boa é que mesmo fora do clube, ambos mantiveram a forma em academias visando estar bem para a próxima temporada.

As chances de o Botafogo escapar da segunda divisão são mínimas. O time precisaria vencer nas últimas duas rodadas, além de torcer por duas derrotas do Palmeiras e para Bahia e Vitória não vencerem suas partidas.