Novo presidente do Botafogo toma posse e exalta 'proposta vencedora'

O Botafogo passou a contar, na noite desta quinta-feira, com um novo presidente. Nelson Mufarrej Filho tomou posse oficialmente durante sessão solene do Conselho Deliberativo, realizada no Salão Nobre de General Severiano. Ele sucedeu Carlos Eduardo Pereira, que agora será vice-presidente geral do clube carioca.

"Assumo hoje, orgulhosamente, a presidência do Botafogo com o objetivo de reposicionar a marca do clube dentre as cinco mais valiosas do Brasil", declarou Nelson Mufarrej. No mesmo discurso, ele exaltou a atuação do seu antecessor e comemorou novamente a sua eleição.

Não tenho dúvida alguma de que a minha vitória e do meu vice é fruto de uma proposta vencedora quando a maioria dos botafoguenses reconheceu por termos tirado o Botafogo de um lugar que não merecia ter estado, que é segunda divisão", afirmou o novo presidente botafoguense.

A sessão solene também homologou os novos dos novos vice-presidentes do Conselho Diretor e elegeu a Junta de Julgamento e Recursos, o Conselho Fiscal, os membros da Comissão Permanente e os novos integrantes do Conselho Deliberativo.