Novo presidente do Corinthians coloca futebol como prioridade

SÃO PAULO - Eleito novo presidente do Corinthians, Mário Gobbi indicou já na sua primeira entrevista coletiva, após a vitória na eleição deste sábado, qual será a prioridade da sua administração: manter o time vencedor. Ele também citou outros pontos importantes, como a conclusão da construção do estádio e o fortalecimento das categorias de base do clube, para o seu mandato nos próximos três anos.

Apoiado pelo ex-presidente Andrés Sanchez, de quem foi diretor de futebol em boa parte da gestão, Mário Gobbi ganhou a eleição corintiana até com certa facilidade. Delegado de polícia com 50 anos de idade, ele recebeu 1.920 votos dos sócios que participaram do pleito neste sábado no Parque São Jorge, enquanto o seu único rival, o oposicionista Paulo Garcia, somou 1.280 votos.

Perguntado quais são as prioridades da sua nova administração, Gobbi apontou o futebol na frente. "Número 1 é a manutenção do time vencedor. Número 2 é a conclusão da arena", avisou o presidente, que citou também o desenvolvimento da qualidade do CT do Parque Ecológico, a construção do centro de treinamento das categorias de base e a melhoria do trabalho de formação de jogadores.

Gobbi também minimizou a importância de conquistar o título da Libertadores, o maior sonho corintiano. "A Libertadores é muita pequenininha perto do Corinthians. O Corinthians é infinitamente maior que uma Libertadores. Isso não quer dizer que não queremos ganhar uma", afirmou o novo presidente. "A razão na vida do Corinthians não é a Libertadores, vamos trabalhar para ganhar o que for."