Novo presidente do Grêmio, Fábio Koff celebra eleição Fábio Koff foi eleito novo presidente do Grêmio na noite do último domingo, no que foi chamado pelo clube de "a maior eleição da história do futebol brasileiro". Dos 13.547 sócios que participaram, sendo 7.964 presenciais e 5.583 por correspondência, Koff teve 7.696 votos, contra 4.951 da chapa de Paulo Odone e 843 de Homero Bellini Júnior. Com o resultado já definido, ele comemorou.