Novo presidente do Palmeiras oficializa desistência de Riquelme

SÃO PAULO - O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, comunicou, durante a apresentação do diretor-executivo, José Carlos Brunoro, nesta quinta-feira, que não tem interesse na contratação do meia Riquelme. O dirigente alegou que o principal motivo é a questão financeira.

"Brunoro, Kleina e eu nos reunimos e sem dúvida o Riquelme é um grande jogador, mas o problema é que estamos profissionalizando o clube e enfrentamos problemas financeiros. Estamos trazendo profissionais que tem custos e não podemos fazer nenhuma grande loucura. O Palmeiras não pode se dar ao luxo de fazer uma contratação com esses valores", disse Nobre.

O presidente disse também que além disso, o clube tem dúvidas sobre a condição física do jogador e que Nobre ainda não teve sequer um contato pessoal com o jogador, para saber o real interesse do jogador em defender o Palmeiras.

"O torcedor faz pressão para ele vir. Queríamos contar com qualquer grande jogador, mas precisamos ter responsabilidade. Quem ficar decepcionado por não contratarmos o Riquelme, saiba que estamos fazendo o melhor para a instituição", completou o presidente.