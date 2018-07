Novo presidente gremista toma posse e ironiza Internacional

O presidente eleito Paulo Odone tomou posse do cargo no Grêmio, em cerimônia realizada no salão Nobre do Estádio Olímpico, e comandará o clube pelos próximos dois anos. No evento, o dirigente, que substitui Duda Kroeff, falou dos projetos para a equipe, mas não deixou de comentar a eliminação do rival Internacional no Mundial de Clubes, com surpreendente derrota para o Mazembe, do Congo.

"O que aconteceu ontem [terça-feira] serve de alerta. Mostra que um time precisa entrar em campo sempre com a mesma garra e a mesma pegada e nunca desistir. Nós sabemos bem como é, porque todas nossas conquistas sempre foram difíceis", declarou.

A cerimônia começou com o presidente do Clube dos 13 e ex-presidente gremista, Fábio Koff, parabenizando a administração de Duda Kroeff. Logo após, o próprio Kroeff agradeceu seus colegas pelo trabalho feito nos últimos dois anos.

Por fim, Odone falou sobre suas ambições no novo cargo e ressaltou a importância da nova Arena do Grêmio no projeto de conquistar a hegemonia no futebol gaúcho. "A Arena vai nos ajudar muito neste projeto. Vamos inaugurar este estádio no mínimo com um título mundial", afirmou.