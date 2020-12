Novo presidente toma posse e Santos define Conselho Deliberativo

O Santos definiu nesta segunda-feira a composição da nova Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e deu posso ao seu novo presidente, em sessão Ordinária do Conselho, por meio de reunião virtual. Celso Jatene, candidato único, foi o escolhido para ser o presidente do Conselho Deliberativo, substituindo Marcelo Teixeira.

A Mesa Diretora será composta ainda por Fabio de Oliveira Martins Pierry (vice-presidente), Celestino Venâncio Ramos (segundo vice-presidente), Vinicius Aurélio Constantino (primeiro secretário) e Fernando de Abreu Seco Rodrigues (segundo secretário). Eles e Jatene compõem o Conselho pelo próximo triênio, entre 2021 e 2023.

Na mesma sessão, o novo presidente santista, Andrés Rueda tomou posse, ao lado de José Carlos de Oliveira, vice-presidente. Ambos foram eleitos no pleito realizado no dia 12 deste mês. A gestão deles, contudo, só terá início no dia 1º de janeiro.

"É um orgulho ser o novo presidente do Santos. Vamos fazer o possível e o impossível para recolocar o Santos no lugar de onde não devia ter saído. Queremos honrar a expressiva votação que recebemos e a confiança que os sócios depositaram em mim", disse Rueda, ao tomar posse. "Chega de briga política. Isso não leva a nada. Temos que olhar para a frente. Temos que resolver os problemas que aqui existem e pensar grande", completou.