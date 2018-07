Novo problema escancara crise no Fla e pode acabar com saída de Luxemburgo

RIO - Indisciplina, salários atrasados e negociações frustradas. O Flamengo começou 2012 afundado em problemas antes mesmo de entrar em campo e pode ser o primeiro grande clube do país a trocar de treinador, opção bem viável após direção e presidência não atenderem ao pedido de Vanderlei Luxemburgo de dispensar Ronaldinho Gaúcho.

O camisa 10 é o pivô de duas crises. Em uma faz parte do todo, caso dos salários atrasados, na outra, a última delas, é o protagonista. O jogador foi flagrado pelo comandante rubro-negro com uma mulher em um quarto do hotel onde o time fez a parte inicial de sua pré-temporada, em Londrina, no Paraná.

Inconformado, Luxemburgo pediu a dispensa do atleta, mas não foi atendido pela presidenta Patrícia Amorim nem pelo diretor de futebol, Luiz Augusto Veloso. Segundo o diário carioca Extra, o técnico teria confidenciado a amigos que tem em mente a ideia de entregar o cargo após a fase pré-grupos da Libertadores da América.

Os problemas já vinham com os atrasos nos pagamentos de salários e direitos de imagem, admitidos por Patrícia. Alex Silva rebelou-se e não apareceu para o embarque com a delegação na última segunda para Sucre, na Bolívia, onde no dia 25 o Flamengo jogará a partida de ida contra o Real Portosí.

"Em nenhum momento o Flamengo se escondeu ou disse que não devia, é uma pendência que vamos tentar solucionar. A maior pendência financeira é com o Deivid mesmo, e nem por isso ele se afastou", disse a mandatária rubro-negra.

Na terça, após longa novela, o clube viu o Fluminense anunciar que fechou a contratação de Thiago Neves. Foi mais um baque na já tumultuada situação do clube, que tentou de todas as maneiras comprar os direitos do meia junto ao Al Hilal, da Arábia Saudita, mas viu o rival oferecer um salário maior e ganhar a disputa.