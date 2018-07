Novo problema físico tira Maicon do Grêmio para partida deste sábado

O técnico Renato Gaúcho não poderá contar mais uma vez com o volante Maicon. Assolado por problemas físicos desde o ano passado, o jogador do Grêmio não terá condições de enfrentar o Veranópolis neste sábado, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho, por conta de uma pancada no joelho sofrida justamente na ida.

Nesta sexta, Maicon ficou fora do treino do Grêmio pelo segundo dia seguido. Ele realizou apenas um tratamento para o desconforto e, sem condições de atuar, será substituído por Michel neste sábado, na Arena. O próprio Renato confirmou a ausência do volante em entrevista coletiva.

"Infelizmente, o Maicon teve um choque contra o próprio Veranópolis. Não é nada demais, se fosse uma final, ele jogaria. Mas vamos procurar poupá-lo para que esteja em campo na terça-feira", disse, já mirando o confronto da semana que vem diante do Deportes Iquique, em casa, pela Libertadores.

Sem Maicon, Renato comandou apenas um recreativo nesta sexta. A tendência é que ele leve o Grêmio a campo no sábado com: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Ramiro, Michel, Léo Moura, Bolaños e Pedro Rocha; Luan.

Depois de vencer por 2 a 0 na ida, fora de casa, o Grêmio tem vantagem confortável para a volta, mas o treinador não quer saber de ninguém se poupando e pensando no duelo pela Libertadores. "Deixei bem claro na reunião: se não correr, vai sair. Tem que tirar da cabeça o jogo da terça", avisou.

Confira a lista de relacionados do Grêmio para a partida:

Goleiros: Marcelo Grohe e Bruno Grassi.

Laterais: Cortez, Edílson, Léo Moura e Marcelo Oliveira.

Zagueiros: Bressan, Bruno Rodrigo, Geromel, Kannemann e Thyere.

Volantes: Arthur, Jaílson, Michel e Ramiro.

Meias: Lincoln e Gastón Fernández.

Atacantes: Everton, Fernandinho, Luan, Lucas Barrios, Miller Bolaños e Pedro Rocha.