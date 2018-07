Novo reforço, Anderson Martins já treina no Corinthians Mesmo sem ter sido oficializado pelo clube ainda, o zagueiro Anderson Martins já está treinando no Corinthians. A primeira atividade aconteceu na última terça-feira, quando o jogador participou de um trabalho físico com o preparador Eduardo Silva, enquanto os outros nomes do elenco trabalhavam no hotel em que a delegação está hospedada em Extrema, Minas Gerais.