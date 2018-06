Novo reforço da Roma, Pastore é festejado na chegada à Itália

O meia argentino Javier Pastore desembarcou na Itália nesta segunda-feira para assinar contrato de quatro anos com a Roma. Ele, que defendeu o Paris Saint-Germain, da França, na última temporada, foi muito festejado pelos torcedores em sua chegada à capital italiana.

As imagens publicadas nas redes sociais da Roma mostram centenas de torcedores recebendo Pastore no aeroporto de Ciampino. Vestido com um cachecol do seu futuro novo clube, o jogador retribuiu o carinho dando autógrafos e tirando fotos com os fãs. "Como foi dito, todos os caminhos levam a Roma", disse Pastore em seu página no Facebook.

De acordo com a emissora italiana Sky Sports, o clube italiano desembolsará 25 milhões de euros (cerca de R$ 105 milhões) para acertar a compra do jogador, que receberá um salário anual de 4 milhões de euros (R$ 17 milhões).

Pastore voltará ao futebol italiano depois de sete anos. Antes de se transferir ao PSG, ele atuou pelo Palermo entre 2009 e 2011. O argentino foi comprado pelo clube de Paris por 42 milhões de euros (R$ 186 milhões na cotação atual), a contratação mais cara do futebol mundial na época.

Sem muito espaço no estrelado time francês após as chegadas de Neymar e Mbappé, Pastore foi reserva na maioria das partidas na última temporada. Foram 37 jogos, cinco gols e seis assistências pelo time francês.

"Vivi grandes emoções, levantei muitas taças e vibrei muito no Parque dos Príncipes. Agradeço infinitamente a todos os dirigentes, membros da comissão técnica que me apoiaram sempre. A todos meus companheiros, desejo o melhor. Continuem a ganhar, vou sentir falta de vocês", publicou Pastore em seu Facebook para dar adeus ao PSG.