Novo reforço, Diego López passa por exames médicos no Milan

Quatro dias depois do técnico Filippo Inzaghi ter confirmado que passaria a contar com o goleiro Diego López, o jogador chegou ao Milan nesta terça-feira para realizar exames médicos e depois assinar contrato com o clube. O jogador deixou o Real Madrid, que cedeu o atleta após ter contratado o costarriquenho Keylor Navas para a posição, e desembarcou em Milão na noite da última segunda.

Contratado junto ao clube espanhol, Diego López se encontrou em sua chegada com o lateral-esquerdo colombiano Pablo Armero, outro reforço que foi submetido a exames nesta terça para posterior assinatura de compromisso com a equipe italiana.

Antes encostado no Real, o goleiro espanhol chegou confiante ao Milan, onde disse, em entrevista ao canal de TV do clube, que está "pronto para lutar e trabalhar duro como sempre para conseguir a vaga de titular".

Já em seu desembarque em Milão, na noite da última segunda-feira, Diego López foi festejado por torcedores e chegou a posar para fotos com uma faixa que trazia a frase "Força, Milan!".

O jogador foi contratado pelo Milan depois de ter chegado ao Real Madrid em janeiro do ano passado, então para ocupar a vaga de um lesionado Casillas, e antes disso acumulou passagens por Villarreal e Sevilla.