Novidade do Atlético Mineiro 'aposenta' sobrenome

O atacante Fred está longe de ser o último reforço a chegar ao Atlético Mineiro para a sequência do Campeonato Brasileiro. Depois da badalada contratação do centroavante, o clube também se reforçou com o zagueiro Ronaldo, que estava no uruguaio River Plate e assinou um contrato válido até o final de 2017. O jogador concentrou a maior parte da sua carreira no futebol gaúcho e uruguaio, mas garante que agora terá sucesso no clube mineiro.

"Sou muito grato a Deus por estar aqui no Galo hoje, desfrutando de toda essa estrutura que tem. Estou muito feliz, contente, confiante e ciente da responsabilidade que tenho. Tenho certeza que vou fazer um bom trabalho aqui", disse o jogador.

No futebol brasileiro, o zagueiro defendeu o Internacional entre 2010 e 2011, além de outros clubes. Lá, também "utilizava" o seu sobrenome e era chamado como Ronaldo Conceição. Agora, porém, teve o seu sobrenome "abolido" logo na apresentação no Atlético-MG, que recentemente contou no seu elenco com o lateral-esquerdo Emerson Conceição, sem nenhum parentesco com o zagueiro, mas bastante criticado pela torcida por atuações ruins - hoje ele está no Coritiba.

Como estava no futebol uruguaio, Ronaldo só poderá estrear pelo Atlético-MG após 20 de junho, quando será aberta a janela para a chegada de jogadores do exterior ao futebol brasileiro. Para isso, também terá que superar a concorrência com mais seis zagueiros do elenco - Leonardo Silva, Erazo, Gabriel, Edcarlos, Tiago e Jesiel.

"Chego para somar. Na minha carreira, tudo foi conduzido com muito trabalho e muito esforço e aqui não será diferente. Vou dar meu máximo nos treinos para estar apto a jogar o mais rápido possível. Primeiro, tenho que respeitar meus companheiros, que hoje estão jogando. Não posso chegar e dizer que vou jogar. Isso tudo é trabalho, desempenho dentro do campo. Quando a gente tiver preparado, tenho certeza que a oportunidade vai aparecer", afirmou.

O técnico Marcelo Oliveira conhece Ronaldo, pois enfrentou o zagueiro na estreia do Palmeiras na Libertadores - o empate por 2 a 2 com o River Plate, no Uruguai. Agora ele espera ajudar o Atlético-MG a se recuperar no Brasileirão, após um início ruim na competição, que deixa a equipe na zona do rebaixamento.

"Sou um zagueiro bastante rápido e estou construindo um grande sonho, que é vestir uma camisa como a do Galo. Agora, estou aqui, disposto a trabalhar duro, trabalhar bastante para ficar disponível o mais rápido possível", acrescentou o novo reforço atleticano.