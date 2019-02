Novo reforço do Grêmio, Tardelli é recebido com festa da torcida em Porto Alegre

Um dia após ser anunciado como reforço do Grêmio, Diego Tardelli chegou a Porto Alegre. E com festa. Nesta quarta-feira, o atacante foi recepcionado e saudado por cerca de 500 torcedores no Aeroporto Salgado Filho, antes mesmo de realizar os exames médicos necessários para a assinatura de um contrato válido por três anos.

Pela aglomeração de gremistas, Tardelli deixou o aeroporto por uma saída lateral, ainda que não tenha deixado de realizar contato com os torcedores do seu novo time. O atacante saudou a torcida, recebeu a camiseta de uma organizada do clube e a vestiu. Apenas evitou falar com a imprensa, o que deverá ocorrer apenas em sua apresentação oficial, em data ainda indefinida.

Antes de Tardelli, a principal contratação do time e que atendeu a um pedido do técnico Renato Gaúcho, o Grêmio havia acertado a chegada de outros quatro reforços para a temporada 2019: o goleiro Julio César, o volante Rômulo, o meia Walter Montoya e o atacante Felipe Vizeu.

Com um currículo extenso, Tardelli, de 33 anos, já defendeu nove clubes na sua carreira. Ele iniciou a sua carreira no São Paulo e também passou por Betis, São Caetano, PSV Eindhoven, Flamengo, Atlético-MG, onde viveu alguns dos principais momentos da sua carreira, Anzhi Makhachkala (Rússia), Al Gharafa (Catar) e Shandong Luneng, o seu último time. Venceu duas vezes a Copa Libertadores (2005 e 2013), um Mundial de Clubes (2005), um Campeonato Brasileiro (2007), uma Recopa Sul-Americana (2014) e uma Copa do Brasil (2014).