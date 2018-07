Novo reforço do Palmeiras erra nome do time e sofre pressão da torcida

SÃO PAULO - O atacante Rodolfo confirmou, através de uma rede social, seu acerto com o Palmeiras para o ano de 2014. Porém, o atleta, em suas primeiras palavras como jogador do alviverde, já cometeu uma gafe com o nome do clube e teve que enfrentar a ira da torcida antes mesmo de entrar em campo.

Depois de se destacar em 2013 com a camisa do Rio Claro, quando foi artilheiro do Campeonato Paulista sub-20 com 24 gols, Rodolfo foi contratado pelo Palmeiras e é o primeiro reforço para o ano do centenário. Porém, ao comemorar o acerto e a oportunidade de vestir a camisa de uma grande equipe em seu Instagram, o jogador errou o nome do clube, ao postar, ao lado de uma frase motivacional, "Palmeiras FC", ao invés de Sociedade Esportiva Palmeiras, real nome do clube.

O erro não foi perdoado por torcedores do Palmeiras e muitos deles cobraram Rodolfo de conhecer melhor o clube em que passa a jogar. Dentro de campo ainda não sabemos se o atacante se sairá bem, mas o fato é que ele começou com o pé esquerdo a sua passagem pelo clube.