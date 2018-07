Novo reforço do Palmeiras já xingou o Corinthians

O volante Amaral nem bem chegou ao time do Palmeiras e já é ídolo para alguns torcedores. O jogador que estava no Goiás e acertou como primeiro reforço para o ano que vem, ficou marcado por ter ironizado o rival Corinthians em 2007, quando o Goiás lutava contra o rebaixamento para a Série B com a equipe alvinegra.

Na última rodada, o empate do Corinthians com o Grêmio e a vitória do Goiás sobre o Inter fizeram com que o Corinthians fosse rebaixado pela primeira vez em sua história. Ao final da partida, o volante, que passou oito anos no time goiano, fez questão de provocar os rivais paulistas.

"Graças a Deus, com muita raça e vontade, conseguimos essa vitória. Estamos na Série A e o Corinthians se f..." disparou, durante entrevista ao vivo para um canal de televisão.

Amaral deve ser anunciado como reforço do Palmeiras no máximo até terça-feira. Na sexta, ele já acertou as últimas pendências com o Goiás, com quem tinha contrato até o fim do ano e já deixou tudo acertado com o alviverde paulista. Resta apenas fazer os exames médicos e assinar o vínculo, que será válido por três anos. O jogador tem 28 anos e Internacional e Flamengo também estavam de olho na sua contratação.