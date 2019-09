Novo reforço do Vasco, colombiano Guarín é regularizado e inscrito no Brasileirão

Novo reforço do Vasco, o colombiano Fredy Guarín foi regularizado nesta sexta-feira e vai assinar contrato com o clube cruzmaltino até o final da temporada de 2019. A documentação do jogador chegou da China e o nome dele apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Esta sexta-feira é o último dia para inscrever atletas no Campeonato Brasileiro. Guarín está regularizado, mas ainda deve levar um tempo para estrear pelo Vasco, uma vez que não atua desde o dia 6 de julho, quando teve o seu contrato encerrado com o Shanghai Shenhua, da China.

O volante de 33 anos também foi pretendido pelo Flamengo para substituir Cuéllar, mas o Vasco acabou levando a melhor e fechou o acordo com Guarín, que fez sucesso pela Inter de Milão, clube que defendeu de 2012 a 2016. Na Europa também passou por Saint-Étienne, da França, e Porto, de Portugal, antes de rumar à China.

A carreira do jogador, que defendeu a seleção colombiana na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, foi elogiada pelo lateral-direito Yago Pikachu, que se mostrou animado com a chegada de Guarín ao Vasco. "A gente ficou sabendo de ontem para hoje (sexta-feira), pelas redes sociais. Não houve tanto comentário aqui na nossa chegada. Mas pelo que a gente viu, é um jogador experiente, já rodado, vitorioso por onde passou. O currículo é excelente", afirmou.

O Vasco soma 24 pontos e ocupa a 13.ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão. O próximo desafio do time carioca é o duelo contra o Corinthians, marcado para este domingo, às 11 horas, em São Paulo, pela 22.ª rodada. "Poderíamos estar melhor colocados, perdemos muitos pontos que não deveríamos perder, alguns contra concorrentes diretos, mas o Campeonato Brasileiro é assim. Tenho certeza que vamos fazer um ótimo segundo turno", analisou Yago Pikachu.