Novo reforço, Gabriel Neves quer repetir sucesso de outros uruguaios no São Paulo: 'Muito motivado'

Reforço do São Paulo para a sequência da temporada, o volante Gabriel Neves é mais um uruguaio a vestir a camisa do time brasileiro. E, ciente do bom histórico dos compatriotas no clube, ele prometeu buscar o mesmo rendimento exibido por jogadores como Diego Lugano e Darío Pereyra.

"Tenho consciência da boa imagem que os uruguaios deixaram aqui e espero poder ajudar da minha maneira. Tomara que eu alcance o nível que outros uruguaios alcançaram. Estou muito motivado e é bom que meus compatriotas tenham feito história aqui", afirmou o johador de 24 anos.

O jogador nascido na cidade de Maldonado se tornou o 18º uruguaio da história do clube paulista. Antes de sua chegada, brigaram com a camisa são-paulina atletas como Pedro Rocha, Pablo Forlán, Darío Pereyra e Diego Lugano.

"A verdade é que estou muito feliz por estar aqui. Na primeira impressão, o clube já me encantou. Estou orgulhoso, gostei muito das instalações, da maneira como me trataram, e espero corresponder da mesma maneira", comentou Gabriel Neves, que assinou na segunda-feira o contrato de empréstimo até dezembro de 2022, por empréstimo - há opção de renovação até dezembro de 2025.

Ele pertence ao Nacional, do Uruguai. E já estava no alvo do clube desde o ano passado. "Houve um interesse do São Paulo no começo do ano, e eu já havia ficado muito motivado e entusiasmado. Sei o quanto o São Paulo é grande, cresci vendo o clube jogar a Libertadores e estar aqui é um orgulho muito grande. Fico muito feliz que tenha dado certo", comemorou o jogador, que vai usar a camisa 15, herdade de Hernanes.

O reforço disse ainda estar empolgado por trabalhar com o técnico argentino Hernán Crespo. "Sem dúvidas, estou orgulhoso por trabalhar com Hernán, pelo que ele foi como jogador e pelo que vem sendo em sua curta carreira como técnico. Poder trabalhar com ele é um estímulo a mais. Espero poder corresponder em campo, ajudar o time da melhor forma, ser um bom companheiro, e que tudo saia bem", projetou o volante.