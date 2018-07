Novo reforço tricolor, zagueiro Antônio Carlos já treina com o São Paulo

SÃO PAULO - O zagueiro Antônio Carlos, ex-Botafogo, já participou de treino com o São Paulo nesta sexta-feira no CT da Barra Funda e só não foi confirmado como reforço porque o clube resolve os últimos trâmites burocráticos. Ele não será apresentado enquanto não tiver com todas as pendências resolvidas, mas já fez exames médicos e foi aprovado.

O defensor de 30 anos chega para suprir o sério problema na defesa, que conta apenas com Paulo Miranda, Rafael Toloi e Edson Silva de jogadores mais experientes, além dos garotos Lucão e Diego, considerados 'crus' para entrar na equipe num momento de crise como o atual. O time ainda perdeu Rhodolfo, emprestado para o Grêmio, e Lúcio, afastado por indisciplina.

Se o clube conseguir regularizar o atleta nesta sexta, ele terá condições de ser relacionado para a partida contra o Flamengo no domingo, no Mané Garrincha. Paulo Miranda e Edson Silva seguem fora por lesão e Paulo Autuori vem improvisando Rodrigo Caio no setor.

Antônio Carlos pode não ser o último reforço para a defesa. Isso porque o clube estuda a contratação de Roger Carvalho, registrado no Tombense e que estava no Bologna, da Itália. Ele se recupera de cirurgia na coxa direita e só deve ter condições de jogo a partir de setembro. O São Paulo estuda contratá-lo para que ele termine o tratamento no Reffis. Em comum, Roger Carvalho e Antônio Carlos têm o fato de serem empresariados por Eduardo Uram, de ótimo trânsito no Morumbi.