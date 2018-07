Novo 'rei' da América, Ronaldinho é o primeiro a ser o melhor em dois continentes

MONTEVIDÉU - Ronaldinho é o novo Rei da América. O meia do Atlético-MG, que conduziu o clube ao título da Libertadores em 2013, foi eleito o melhor jogador do continente em votação divulgada nesta terça-feira pelo jornal El País, do Uruguai. Ele superou Neymar, segundo colocado e o argentino Maxi Rodríguez, que completou o pódio.

Os longos dois meses longe dos gramados por causa de uma ruptura no músculo adutor da coxa esquerda e o fiasco do Atlético-MG no Mundial de Clubes, quando foi derrotado pelo Raja Casablanca na semifinal e acabou fora de uma sonhada decisão contra o Bayern de Munique, da Alemanha não foram capazes de impedir que Ronaldinho fosse eleito o melhor jogador da América. O craque recebeu 156 votos, ficando bem à frente de Neymar, do Barcelona, mas que disputou o primeiro semestre pelo Santos, com 81 votos e de Maxi Rodríguez, o veterano argentino que defende o Newels Old Boys foi votado por 79 pessoas.

A honraria coloca Ronaldinho como o primeiro jogador na história a ser eleito Rei na América e na Europa. Ele ganhou a premiação no "Velho" continente entre 2004 e 2006. Além disso, ele ainda foi eleito o melhor jogador do mundo em duas oportunidades, em 2004 e 2005. Na oportunidade, ele defendia o Barcelona.

SELEÇÃO

Entre os atletas eleitos para formar um time ideal da América em 2013, outros seis brasileiros foram citados. Os companheiros de Ronaldinho Réver, Marcos Rocha, Bernard, Jô, que também foram campeões da Libertadores pelo Atletico-MG, além de Everton Ribeiro, destaque do Cruzeiro no título brasileiro, e o próprio Neymar.

Completam a lista os argentinos Maxi Rodríguez, Paolo Goltz e Ignacio Scocco, que atua no Internacional, além do goleiro uruguaio Martín Silva, que em 2014 jogará pelo Vasco da Gama.