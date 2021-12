Novo sorteio das oitavas da Liga dos Campeões coloca Messi e Neymar no caminho do Real Madrid

O futebol não vai ter mais o confronto entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, como se desenhou de manhã. Por causa de erros técnicos, a Uefa refez o sorteio dos duelos realizados no começo nesta segunda e novos jogos foram oficializados. O PSG vai encarar o Real Madrid. Brasileiros da seleção de Tite estarão frente a frente. De lado, Messi. Do outro, Casemiro e Vinicius Jr, que ganha cada vez mais espaço na equipe nacional. O curioso é saber que o francês Mbappé está de malas prontas para o Real Madrid. Ele não deixou o PSG nesta temporada porque os donos do clube de Paris não o liberaram.

Mbappé nunca escondeu seu desejo de defender as cores do Real Madrid. Forçou uma saída da janela Internacional passada e acabou "obrigado" a ficar. Agora, terá seu possível futuro clube em duelos de mata-mata na principal competição europeia de clubes. Na virada do ano, ele já poderá assinar um vínculo com os espanhóis.

Mas o astro francês não é o único problema para o time de Carlo Ancelotti e Vinicius Júnior. Quem mais preocupa os merengues, na verdade, é o argentino Messi, que já anotou 26 vezes contra o time de Madri. Todos os gols foram com as cores do Barcelona. É, portanto, um velho conhecido dos madrilenhos.

Responsável por reclamar do sorteio, o Atlético de Madrid terá pela frente o Manchester United, a quem reclamou de não estar no pote na hora de definir seu rival. O time de Diego Simeone terá de enfrentar o poder de fogo de Cristiano Ronaldo, que já machucou muito o rival espanhol, mesmo na Liga dos Campeões, ganhando o título de temporada 2013-2014 na prorrogação e o de 2015-2016 nos pênaltis. O português já balançou as redes do rival de Madri em 25 oportunidades.

O primeiro sorteio contou com dois erros. O Villarreal estava no pote como opção de adversário do Manchester United, mas eles estavam na fase de grupos na mesma chave, o que impedia um novo confronto nas oitavas. Por fim, o que gerou a grande polêmica: "esqueceram" do Manchester United como possível rival do Atlético de Madrid, o que gerou um protesto do clube espanhol - caiu contra o Bayern de Munique.

A Uefa admitiu seus erros e remarcou todo o sorteio horas depois, começando do zero. Desta vez, quem não aceitou a medida da entidade foi o Real Madrid. O clube merengue alegou que seu duelo com o Benfica foi legal, definido antes dos equívocos. "Repetir o sorteio inteiro e não a partir do nosso emparelhamento é outra adulteração tão flagrante como a que ocorreu depois", protestou o clube dirigido por Florentino Pérez.

"Peço desculpas por estar aqui novamente. Como perceberam, tivemos problema com software de uma empresa externa. O sorteio será refeito por inteiro", informou a Uefa, dando de ombros para o apelo dos dirigentes do Madrid. No novo sorteio, o Bayern de Munique saiu do caminho do Atlético e cruzou com o Red Bull Salzburg, da Áustria. A seguir veio Sporting Lisboa contra Manchester City. O Benfica deixou de encarar o Real Madrid para enfrentar o Ajax.O primeiro e único duelo a repetir foi do campeão Chelsea contra o Lille. O Villarreal viu a Juventus surgir no seu caminho e, no fim, por já estarem no mesmo grupo, Internazionale e Paris Saint-Germain foram direcionados para os confrontos com Liverpool e Real Madrid, respectivamente.

DATAS DOS CONFRONTOS

Os jogos de ida das oitavas de final serão nos dias 15, 16, 22 e 23 de fevereiro de 2022; e as partidas de volta ocorrem em 8, 9, 15 e 16 de março. E não há mais a regra do gol fora de casa. As equipes que se classificaram em segundo lugar de seu grupo jogam o primeiro jogo como mandante.

Vale lembrar também que os jogos não são dirigidos. Ou seja, haverá um novo sorteio para as partidas das quartas de final, que serão em abril, após a realização desta fase. As semifinais estão marcadas para o começo de maio e a grande final do torneio será no dia 28 de maio na cidade de São Petersburgo, na Rússia.

Confira os confrontos das oitavas da Liga dos Campeões

Bayern de Munique-ALE x Red Bull Salzburg-AUT

Manchester City-ING x Sporting Lisboa-POR

Ajax-HOL x Benfica-POR

Lille-FRA x Chelsea-ING

Manchester United-ING x Atlético de Madrid-ESP

Juventus-ITA x Villarreal-ESP

Liverpool-ING x Internazionale-ITA

Real Madrid-ESP x Paris Saint-Germain-FRA