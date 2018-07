Novo técnico da Inglaterra é apresentado e festeja oportunidade

A seleção inglesa conheceu, nesta segunda-feira, o seu novo técnico. Sam Allardyce, ex-treinador do Sunderland, foi apresentado com a responsabilidade de dar uma nova cara a uma talentosa geração do futebol inglês. O treinador fará sua estreia só no dia 4 de setembro, contra a Eslováquia, pelas Eliminatórias da Copa, mas já vislumbra o momento.

"Gestão humana é meu maior trunfo. Tentar ajudar os atletas a se divertirem e serem melhores do que eles já são. Tomara que isso aconteça com a seleção inglesa. Eu acho que eu trabalhei isso nos outros lugares onde estive e vou ter essa abordagem também neste trabalho", afirmou.

Conhecido pelo apelido de 'Big Sam', Allardyce nunca trabalhou em um grande clube. Treinou Bolton, Newcastle, Blackburn, West Hum e Sunderland. Parte da imprensa inglesa criticou a escolha exatamente por essa inexperiência no trato com um elenco de estrelas. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o treinador negou que isso será um problema.

"A coisa boa de ter jogadores talentosos é que eles fazem a vida ficar mais fácil, porque eles sabem o que você quer, você economiza tempo para prepará-los e eles podem assumir a responsabilidade. Então trabalhar com a elite da Inglaterra vai ser excitante para mim", disse.

Allardyce promete levar a alegria de volta à seleção inglesa. "O jogo de futebol é para ser aproveitado e eu tenho aproveitado minha vida no futebol por muitos e muitos anos", afirmou, dizendo que a chance na seleção inglesa é o ápice se sua carreira. "E quero aproveitar isso ao máximo."