Novo técnico da Inter de Milão quer dar espaço aos mais jovens

O titular foi demitido após a derrota contra a Juventus, deixando a Inter com seis derrotas nos últimos dez jogos. Em oitavo lugar no Campeonato Italiano, o time milanês corre o risco de não se classificar para a próxima Liga dos Campeões e de ficar sem título pela primeira vez desde 2004.

O maior problema da Inter é o envelhecimento do elenco, e o desconhecido Stramaccioni vai ficar pelo menos até o final da temporada, depois de conquistar no fim de semana o torneio NextGen Series com os juvenis da equipe.

"Os jovens são um patrimônio, e o clube junto com o técnico vai decidir a melhor forma de geri-los", disse o treinador de 36 anos ao ser apresentado na terça-feira. "Acho que o presidente já deu um sinal", acrescentou.

O presidente da Juventus, Massimo Moratti, preferiu ir à Londres assistir à final do torneio europeu sub-21, contra o Ajax, preterindo o jogo do time principal.

Admitindo estar surpreso com a promoção ao time principal, Stramaccioni já chamou três jogadores da base (Andrea Romano, Ibrahima M'Baye e Marko Livaja) para o primeiro treino.