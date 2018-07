Novo técnico do Barcelona, Vilanova é destaque na imprensa internacional

SÃO PAULO - Tito Vilanova foi apresentado oficialmente como treinador do Barcelona nesta sexta-feira, 15. O sucessor de Pep Guardiola é um dos destaques da cobertura esportiva internacional.

Os espanhóis Marca e Mundo Deportivo destacam que o novo técnico, que já treinava a equipe desde a saída de Pep e trabalhou com ele por muito tempo no clube, não teme comparações e que 'não vai mudar as coisas pra se fazer notado'. Vilanova declarou ainda que 'sabe que perderá qualquer tipo de comparação com Guardiola', frase que é manchete no Marca.

O Mundo Deportivo comenta ainda as primeiras declarações de Vilanova com relação à equipe, destacando que o treinador vai manter o lateral brasileiro Daniel Alves, lesionado, no time.

No A Bola, de Portugal, também é destaque a permanência de Daniel Alves no time, além da de Cristian Tello, além da confiança de Vilanova nos atacantes do Barcelona.

Tito Vilanova assinou contrato para permanecer como técnico do Barcelona até junho de 2014.