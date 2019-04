Novo técnico do Botafogo, Barroca promete coragem e resultados imediatos

Com apenas 36 anos de idade, Eduardo Barroca iniciou nesta terça-feira o seu trabalho como técnico do Botafogo. Em sua apresentação oficial na sala de entrevistas do estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, lotada de jornalistas e com as presenças do presidente Nelson Mufarrej e do vice de futebol Gustavo Noronha, disse estar feliz com a oportunidade e ciente do desafio que terá daqui para frente. Ressaltou várias vezes que mostrará coragem para obter "resultados imediatos".

"Vou passar isso aos jogadores: quero pautar o trabalho na coragem, para que sejamos protagonistas, que é o que Botafogo precisa ser em tudo o que disputa. Temos uma necessidade grande de ter resultados imediatos", afirmou Barroca, que foi campeão brasileiro sub-20 no time de General Severiano em 2016 e soma experiências em seleções de base.

O novo treinador foi contratado para o lugar de Zé Ricardo, demitido na última sexta-feira após a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil com uma derrota para o Juventude, em Caxias do Sul (RS). O trabalho do antigo técnico também foi questionado pela queda precoce no Campeonato Carioca - sem chegar sequer às semifinais da Taça Guanabara (primeiro turno) e da Taça Rio (segundo turno), ficou em oitavo lugar.

Barroca fez questão de elogiar o seu antecessor. "A minha relação com o Botafogo é profissional, mas a experiência que vivi aqui me moldou como o treinador que sou hoje. Tenho um carinho muito grande ao clube. Queria também agradecer ao Zé Ricardo, temos uma relação estreita, familiar, tenho grande respeito pelo trabalho dele e com certeza vou dar sequência àquilo que ele deixou de bom para nós", disse.

O presidente do Botafogo ressaltou que o novo treinador chega com todo o respaldo da diretoria para implementar a sua filosofia de trabalho. "Nós adoramos ele e torcemos muito pelo sucesso do Botafogo. Tenho certeza que o Barroca fará um grande trabalho. Neste período fora do clube, ele nunca deixou de trabalhar como treinador, e muito bem, no Corinthians. Os elogios de lá são muito fortes. Isso pesou muito pela escolha dele. Só posso lhe desejar o melhor possível", comentou Mufarrej.

O Botafogo volta a jogar novamente somente no próximo dia 27 contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela estreia no Campeonato Brasileiro. O clube segue disputando a Copa Sul-Americana: com duas vitórias eliminou o Defensa y Justicia, da Argentina, na primeira fase e aguarda sorteio, que será realizado no final de maio, para conhecer o próximo adversário.