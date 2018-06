Novo técnico do São Paulo, Aguirre promete dar personalidade ao time tricolor

O novo treinador do São Paulo, Diego Aguirre, anunciado neste domingo, promete dar raça e personalidade ao time após um início de temporada instável. O uruguaio se vê no desafio "mais importante" de sua carreira.

+ São Paulo anuncia contratação do técnico Diego Aguirre e mais três auxiliares

"Pelo que o São Paulo representa na América do Sul e no mundo, é o desafio mais importante de minha carreira. Estou feliz por estar aqui", afirma o treinador. "Prometo muito trabalho para o time mostrar raça, personalidade e lutar por coisas importantes."

De volta ao São Paulo depois de atuar como jogador no início dos anos 90, Aguirre se diz emocionado pelo retorno, agora como treinador. "A sensação é de nostalgia, estar no CT do São Paulo de novo, me sinto emocionado, feliz, orgulho. Quero ajudar o São Paulo e vamos fazer de tudo para colocar o time onde merece estar."

O novo treinador confia no apoio da diretoria e da torcida do time. Ele será apresentado nesta segunda. "Fui indicado não por amizade, mas sim pela capacidade de trabalho. E quero que a torcida apoie esta nova etapa que começa. É muito importante estarmos juntos para conquistarmos alguma coisa."

Aguirre chega ao São Paulo com os auxiliares Juan Verzeri e Raul Enrique Carreras, além do preparador físico Fernando Pignatares. Além deles, passa a compor a comissão técnica tricolor depois da demissão de Dorival Junior o ex-treinador do time Sub-20, André Jardine. O pedido da diretoria é que o time volte a ter um padrão de jogo, que a estabilidade dê lugar às oscilações até aqui frequentes, com mais segurança defensiva, mas que não abra mão de propor o jogo.

Jardine comanda a equipe interinamente neste domingo diante do Red Bull pela 12ª rodada do Paulistão. Aguirre deve estar no Morumbi, acompanhando a equipe.