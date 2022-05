Novo técnico do United volta a falar do desejo de trabalhar com Cristiano Ronaldo

O futuro de Cristiano Ronaldo na próxima temporada deverá ser mesmo no Manchester United. A cada fala do técnico Erik Ten Hag, que vai assumir o cargo após as férias, fica mais claro que a segunda passagem do craque português pela equipe inglesa está longe do fim.

"Sim, Cristiano é um jogador de futebol magnífico e um verdadeiro vencedor. Então mal posso esperar para começar a trabalhar com ele", disse o treinador, em entrevista ao canal do Ajax, após ver uma foto do astro português, ainda no Real Madrid, o cumprimentando.

No início da semana, Erik ten Hag já havia rasgado elogios ao craque, que tem mais um ano de contrato. "Ronaldo é um gigante, por tudo o que mostrou até agora e pela sua ambição. Quero mantê-lo no Manchester United, é claro. Ele tem sido muito importante para este clube e pode produzir grandes números."

A uma rodada do final do campeonato da temporada 2021/2022, o Manchester United é o sexto colocado, com 58 pontos, 32 a menos que o rival City. A equipe somou 16 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. O ataque fez 57 gols, mas a defesa foi vazada 56 vezes.