Novo técnico, Márcio Ribeiro mostra confiança em livrar a Portuguesa da queda

Contratado no início desta semana para o lugar deixado por Jorginho, Márcio Ribeiro chegou com a missão de livrar a Portuguesa do rebaixamento na Série C. Mesmo com o time na penúltima colocação e vindo de três derrotas seguidas, o treinador mostrou confiança em atingir o objetivo.

"Sempre vamos encontrar situações difíceis. Não vejo a situação como impossível. Vejo como uma possibilidade, e grande, de sairmos dessa situação. Tivemos uma conversa com o grupo e a resposta foi muito boa em termos de trabalho e disposição. O torcedor vai ver a Portuguesa lutar de todas as formas para tentar sair dessa situação", afirmou Márcio Ribeiro.

Na penúltima colocação do Grupo B, com 11 pontos, a Portuguesa tem um a menos que o Macaé, primeiro fora da zona de rebaixamento. O time rubro-verde busca a reabilitação diante do Guarani, neste domingo, em Campinas (SP), pela 15.ª rodada da Série C.