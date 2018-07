Novo time de Villa e Lampard nos EUA apresenta uniforme

Nesta quinta-feira, o New York City FC, novo time que disputará a liga de futebol norte-americana, a Major League Soccer, revelou o primeiro uniforme de sua história. Fundado em 2013, a equipe é administrada pelo mesmo grupo que comanda o Manchester City, da Inglaterra, e o New York Yankees, tradicional time de beisebol da cidade.

O clube chega para formar um 'trio de ferro' com o Red Bulls e o Cosmos na maior cidade dos Estados Unidos, que agora investe pesado no futebol para popularizar o esporte no país e vem promovendo uma transformação na marca da MLS. Os primeiros reforços do novo clube foram nada menos do que David Villa e Frank Lampard, que disputarão a próxima temporada da liga norte-americana. O espanhol se aventurou como modelo para apresentar o novo manto.

O uniforme, porém, tem muita semelhança com o do próprio Manchester City, administrado pelo mesmo grupo. Além de também ter a cor nos mesmos tons de azul, os calções e meiões também são na cor branca. O patrocinador master também é o mesmo da equipe inglesa. O uniforme ainda carrega um escudo inspirado nas antigas placas do Metrô de Nova York.