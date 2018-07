Rodriguinho promete ser 'psicologicamente forte' no Corinthians

Novo titular do meio de campo do Corinthians, Rodriguinho afirmou nesta terça-feira que os jogadores que ficaram no clube terão de ser "psicologicamente fortes" para suportar a pressão e tentar manter o bom futebol apresentado pela equipe no ano passado.

Em relação ao time campeão brasileiro de 2015, o Corinthians pode perder até sete titulares. Já saíram Ralf, Jadson, Renato Augusto e Vagner Love. O goleiro Cássio está próximo de se transferir para o Besiktas, da Turquia, enquanto Elias e Gil têm ofertas do futebol chinês.

"A comparação vai existir e todos têm de estar preparados para esse momento. É preciso estar psicologicamente forte porque a cobrança vai ser forte. O futebol é assim", disse Rodriguinho.

Tite comandou nesta terça-feira o segundo trabalho tático do ano e repetiu o time do dia anterior. O treinador escalou a seguinte formação: Walter; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Rodriguinho, Danilo e Malcom; Romero.

Para Rodriguinho, o principal desafio da equipe neste início de temporada é ganhar ritmo de jogo o mais rápido possível para evitar críticas. "Apesar de muitos jogadores do time atual terem jogado aqui no ano passado, estão chegando novos e atletas que precisam se adaptar. O Campeonato Paulista começa no fim do mês e já temos a Libertadores também. Então, temos de entrar no ritmo o mais rápido possível. É um problema, mas vamos precisar dar um jeito para fazer o time jogar bem", disse.

O atacante Mendoza voltou nesta terça-feira de empréstimo do Chennaiyin FC, da Índia. O jogador passou por exames médicos e na quarta-feira viajará com o restante do elenco para a pré-temporada nos Estados Unidos.