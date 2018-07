Novo titular do Botafogo, Sidão assume papel de líder e vê jovens pressionados Titular do Botafogo pela primeira vez no amargo empate por 1 a 1 com o Vitória, no último domingo, em Volta Redonda (RJ), onde a sua equipe vencia até tomar um gol aos 46 minutos do segundo tempo, o goleiro Sidão concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e falou com a confiança e experiência de quem já tem 33 anos de idade e atuou por uma série de clubes do futebol nacional.