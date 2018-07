Novo titular do Cruzeiro, goleiro Rafael renova contrato com o clube até 2019

Principal novidade do Cruzeiro para o duelo contra o Santa Cruz, o goleiro Rafael renovou neste sábado seu contrato com o clube mineiro por mais três temporadas. O jogador de 27 anos assinou novo vínculo até dezembro de 2019.

Rafael foi confirmado por Mano Menezes como titular para a partida deste domingo, às 11 horas, no estádio do Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele ganhou a disputa com Lucas França, que atuou na posição nas partidas contra o Corinthians e o Figueirense.

Os dois são reservas de Fábio, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e só voltará aos gramados na próxima temporada. Mano justificou que Rafael ficará com a vaga pois está plenamente recuperado de uma fratura no dedo anelar da mão direita, que o impossibilitou de entrar em campo nos jogos anteriores.

O treinador também anunciou outras duas novidades para a partida contra o Santa Cruz, mas que começarão na reserva. O meia Alisson e o volante Denilson estão recuperados de lesão voltam à equipe.

O primeiro volta após quase dois meses afastado por conta de um problema no músculo posterior da coxa direita. Seu último jogo foi em 6 de julho, quando o Cruzeiro bateu o Vitória por 2 a 1, em Salvador. Denilson, que foi contrato em julho, foi relacionado pela primeira vez desde a sua chegada, pois realizou fortalecimento muscular.

A única baixa para a partida será o volante Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, Mano confirmou a presença de Ariel Cabral. O provável Cruzeiro que entrará em campo terá: Rafael; Lucas, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Lucas Romero, Ariel Cabral, Robinho e Arrascaeta; Rafael Sobis e Ábila.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Rafael, Lucas França e Elisson;

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Bruno Viana, Léo e Manoel;

Laterais: Lucas, Ezequiel, Edimar e Bryan;

Meio-campistas: Alisson, Ariel Cabral, Bruno Ramires, Arrascaeta, Denilson, Lucas Romero, Marcos Vinicius, Rafinha e Robinho;

Atacantes: Ramón Ábila, Rafael Sobis e Willian.