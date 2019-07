Novo titular, Gil será apresentado pelo Corinthians nesta sexta

Único reforço do Corinthians no meio desta temporada, o zagueiro Gil será apresentado nesta sexta-feira, após o treino no CT Joaquim Grava. O defensor de 32 anos foi anunciado na semana passada, depois de rescindir seu vínculo com o Shandong Luneng, da China.

Gil iniciou os trabalhos com o elenco na última quarta-feira, já como titular. Ele assumiu a vaga de Henrique na zaga alvinegra, formando dupla com Manoel.

O treino desta sexta seráo penúltimo antes de o Corinthians voltar a disputar uma partida oficial. A equipe entrará em campo no domingo, às 16h, contra o CSA, pelo Brasileirão.

A tendência é de que o time seja escalado com: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Sornoza; Pedrinho, Clayson e Vagner Love.

Nesta quinta, o técnico Fábio Carille comandou atividade fechada no CT Joaquim Grava. De acordo com o site oficial do clube, treinador "usou a atividade para aprimorar questões táticas e passar instruções sobre posicionamento, além de pedir repetições de cobranças de faltas ofensivas e defensivas".

Os desfalques do treino foram o volante Ramiro, que está em fase de transição física após recuperar-se de dores na coxa, e o atacante Gustavo, com dores na coxa.