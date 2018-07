Novo titular, Thiago garante tranquilidade no Flamengo para 1º clássico

Novo titular do Flamengo, o goleiro Thiago teve na última quarta-feira sua melhor atuação nesta história recente como profissional do clube, na vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta. Agora, ele se prepara para seu primeiro clássico como dono da camisa 1, contra o Fluminense, domingo no Maracanã, e se mostrou tranquilo para o confronto.

"Trabalho para estar preparado, independentemente de ser clássico ou não, porque todo jogo pelo Flamengo é importante. Conforme vamos jogando, ficamos mais preparados para atuar em grandes jogos. A expectativa para a partida é boa. Jogar um clássico é sempre diferente, por ter aquele clima pré-jogo, por tudo que envolve, ainda mais no Maracanã", declarou nesta quinta-feira.

O jogador de 21 anos, no entanto, admitiu que está vivendo uma semana especial. Afinal, foi somente no último domingo que assumiu a titularidade, no empate com o Avaí. "Foi um pouco diferente. Pelo aniversário (completou 21 anos na segunda), por poder ter jogado no domingo e ontem."

Thiago, como todo o elenco do Flamengo, viveu nesta quinta um dia mais tranquilo graças ao triunfo sobre a Ponte Preta, após uma sequência bastante complicada nas últimas rodadas. O resultado serviu para diminuir a pressão sobre a equipe e, principalmente, sobre o técnico Zé Ricardo.

"Não conseguimos fazer um resultado positivo lá contra o Avaí e em outros jogos, mas essa estreia na Ilha do Urubu, com o apoio da torcida, foi muito importante para nós conseguirmos a vitória. Agora, temos uma sequência boa em casa e acredito que vai dar tudo certo. Vamos em busca das vitórias e retomar nosso caminho do início do ano", disse o goleiro.

O Flamengo se reapresentou nesta quinta e treinou no Ninho do Urubu. Os atletas que iniciaram a partida contra a Ponte Preta fizeram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco fez uma atividade tática e técnica no gramado. As boas notícias ficaram por conta das voltas do zagueiro Donatti e do atacante Berrío, recuperados de lesão. Eles devem ficar à disposição para encarar o Fluminense.