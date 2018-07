Novo título da Universidad de Chile define Libertadores O encerramento do Torneio Clausura do Campeonato Chileno, na noite de quinta-feira, deixou a Libertadores de 2012 com os seus 38 representantes definidos. A Universidad de Chile, que havia sido campeã da Copa Sul-Americana e do Torneio Apertura, já estava garantida como primeiro representante do país (Chile 1) no torneio continental. E a equipe consagrou seu ano perfeito ao derrotar o Cobreloa por 3 a 0 e faturar o título do Torneio Clausura.