Novo uniforme reserva do Barcelona vaza na internet

Diferentemente do uniforme tradicional, o Barcelona inova em seu próximo modelo, exibido pelo site Footy Headlines, que vazou o novo uniforme reserva do clube catalão. Deixando o amarelo de lado, a camisa e o calção ganham tom mais escuro e detalhes na cor rosa. O Barcelona está de férias. O clube espanhol negociou com a CBF a utilização do atacante Neymar nos Jogos Olímpicos do Rio. Uma de suas missões na próxima temporada será recuperar a autoestima de Messi, que fracassou mais uma vez com a seleção argentina. Confira a imagem da nova camisa do Barcelona.